Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстрілюють Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівку

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 16:20
Окупанти обстрілюють Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівку
фото з Facebook Ляха

Росіяни в неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області: пошкоджено багатоповерховий будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: начальник військової адміністрації міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту.

Реклама:

Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується".

Деталі: Лях закликав місцевих мешканців без особливої потреби не виходити на вулицю.

Теми: Слов'янськвійнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: