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Окупанти обстрілюють Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівку

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 16:20
фото з Facebook Ляха

Росіяни в неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області: пошкоджено багатоповерховий будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: начальник військової адміністрації міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту.

Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується".

Деталі: Лях закликав місцевих мешканців без особливої потреби не виходити на вулицю.

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Теми: Слов'янськвійнаДонецька область
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