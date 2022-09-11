Окупанти обстрілюють Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівку
Неділя, 11 вересня 2022, 16:20
Росіяни в неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області: пошкоджено багатоповерховий будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Джерело: начальник військової адміністрації міста Вадим Лях у Facebook
Пряма мова: "Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту.
Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується".
Деталі: Лях закликав місцевих мешканців без особливої потреби не виходити на вулицю.
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