Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреливают Славянск: повреждена многоэтажка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 16:20
Оккупанты обстреливают Славянск: повреждена многоэтажка
фото из Facebook Ляха

Россияне в воскресенье обстреливают Славянск Донецкой области: поврежден многоэтажный дом, информация о пострадавших уточняется.

Источник: глава военной администрации города Вадим Лях в Facebook

Прямая речь: "Воскресенье в городе не прошло спокойно. Продолжаются обстрелы. Центр Славянска, район Славкурорта.

Реклама:

Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших выясняется".

Детали: Лях призвал местных жителей без особой необходимости не выходить на улицу.

Темы: СлавянсквойнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Славянск
Две жительницы Донетчины сливали россиянам данные о позициях в Бахмуте и Славянске
Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области
Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: