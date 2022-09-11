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Оккупанты обстреливают Славянск: повреждена многоэтажка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 16:20
фото из Facebook Ляха

Россияне в воскресенье обстреливают Славянск Донецкой области: поврежден многоэтажный дом, информация о пострадавших уточняется.

Источник: глава военной администрации города Вадим Лях в Facebook

Прямая речь: "Воскресенье в городе не прошло спокойно. Продолжаются обстрелы. Центр Славянска, район Славкурорта.

Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших выясняется".

Детали: Лях призвал местных жителей без особой необходимости не выходить на улицу.

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Темы: СлавянсквойнаДонецкая область
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