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Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами – Міноборони

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 16:37
Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами – Міноборони
скріншот відео

Українські військові перед контрнаступом запускають в бік позицій ворога агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

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Дослівно Маляр: "Один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів.

Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть".

Деталі: Маляр оприлюднила відео, в якому йдеться, що агітаційні снаряди містять листівки, що закликають ворога здатися в полон та інструктують, як саме це зробити.

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скріншот відео

У кожному снаряді – 1,5 тисячі таких листівок.

 

Стріляють ними з РСЗВ "Вампір".

Теми: Збройні силиконтрнаступМіноборони
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