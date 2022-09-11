Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами – Міноборони

Українські військові перед контрнаступом запускають в бік позицій ворога агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно Маляр: "Один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету. Запуск агітаційних снарядів.

Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть".

Деталі: Маляр оприлюднила відео, в якому йдеться, що агітаційні снаряди містять листівки, що закликають ворога здатися в полон та інструктують, як саме це зробити.

скріншот відео

У кожному снаряді – 1,5 тисячі таких листівок.

ВІДЕО ДНЯ

Стріляють ними з РСЗВ "Вампір".