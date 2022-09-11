Перед контрнаступлением ВСУ стреляют в сторону врага агитационными снарядами – Минобороны
Украинские военные перед контрнаступлением запускают в сторону позиций врага агитационные снаряды с инструкциями, как сдаться в плен.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook
Дословно Маляр: Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов.
Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе украинской земле их ждет только смерть".
Детали: Маляр обнародовала видео, в котором говорится, что агитационные снаряды содержат листовки, которые призывают врага сдаться в плен и инструктируют, как это сделать.
В каждом снаряде – 1,5 тысячи таких листовок.
Стреляют ими из РСЗО "Вампир".