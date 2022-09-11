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Перед контрнаступлением ВСУ стреляют в сторону врага агитационными снарядами – Минобороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 16:37
Перед контрнаступлением ВСУ стреляют в сторону врага агитационными снарядами – Минобороны
скриншот видео

Украинские военные перед контрнаступлением запускают в сторону позиций врага агитационные снаряды с инструкциями, как сдаться в плен.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

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Дословно Маляр: Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов.

Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе украинской земле их ждет только смерть".

Детали: Маляр обнародовала видео, в котором говорится, что агитационные снаряды содержат листовки, которые призывают врага сдаться в плен и инструктируют, как это сделать.

ВИДЕО ДНЯ
 
скриншот видео

В каждом снаряде – 1,5 тысячи таких листовок.

 

Стреляют ими из РСЗО "Вампир".

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениеМинобороны
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