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Перед контрнаступлением ВСУ стреляют в сторону врага агитационными снарядами – Минобороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 16:37
скриншот видео

Украинские военные перед контрнаступлением запускают в сторону позиций врага агитационные снаряды с инструкциями, как сдаться в плен.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно Маляр: Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов.

Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе украинской земле их ждет только смерть".

Детали: Маляр обнародовала видео, в котором говорится, что агитационные снаряды содержат листовки, которые призывают врага сдаться в плен и инструктируют, как это сделать.

 
скриншот видео

В каждом снаряде – 1,5 тысячи таких листовок.

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Стреляют ими из РСЗО "Вампир".

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Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениеМинобороны
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