Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров на тлі контрнаступу ЗСУ заявив, що Росія не відмовляється від переговорів

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 16:49
Лавров на тлі контрнаступу ЗСУ заявив, що Росія не відмовляється від переговорів
Сергій Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

Про це пише РБК, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - сказав Лавров.

Реклама:

Він нагадав, що під час переговорів у Стамбулі наприкінці березня українська делегація внесла пропозиції щодо врегулювання, які були підтримані Росією.

"Щодо переговорів, вони вже все сказали. Заявляють, що переговори можуть відбутися лише після перемоги України. І потім, коли "Росія піде з українських земель", вони будуть готові розмовляти, нав'язуючи нам свої умови", - повідомив Лавров, додавши, що таку позицію Києва активно підтримують західні країни.

Раніше повідомлялося, що Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі YES у Києві заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Теми: Лавровпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: