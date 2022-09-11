Лавров на тлі контрнаступу ЗСУ заявив, що Росія не відмовляється від переговорів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.
Про це пише РБК, повідомляє "Європейська правда".
"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - сказав Лавров.
Він нагадав, що під час переговорів у Стамбулі наприкінці березня українська делегація внесла пропозиції щодо врегулювання, які були підтримані Росією.
"Щодо переговорів, вони вже все сказали. Заявляють, що переговори можуть відбутися лише після перемоги України. І потім, коли "Росія піде з українських земель", вони будуть готові розмовляти, нав'язуючи нам свої умови", - повідомив Лавров, додавши, що таку позицію Києва активно підтримують західні країни.
Раніше повідомлялося, що Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі YES у Києві заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.