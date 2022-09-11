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Лавров на фоне контрнаступления ВСУ заявил, что Россия не отказывается от переговоров

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 16:49
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

Об этом пишет РБК, сообщает "Европейская правда".

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", — сказал Лавров.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле в конце марта украинская делегация внесла предложения по урегулированию, которые были поддержаны Россией.

"Насчет переговоров они уже все сказали. Заявляют, что переговоры могут состояться только после победы Украины. И потом, когда "Россия уйдет с украинских земель", они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия", — сообщил Лавров, добавив, что такую позицию Киева активно поддерживают западные страны.

Ранее сообщалось, что Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля.

Напомним, министр обороны Алексей Резников на форуме YES в Киеве заявил, что Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

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Темы: Лавровпереговоры
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