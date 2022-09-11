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Греція не передаватиме Україні комплекси С-300 - прем'єр

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 18:10
Греція не передаватиме Україні комплекси С-300 - прем'єр
Кіріакос Міцотакіс, фото Getty Images

Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Protothema.

Міцотакіса під час пресконференції запитали, чи має намір уряд Греції направити в Україну бронетехніку разом із грецькими військовими для навчання українців, а також комплекси С-300.

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Прем'єр відповів категоричною відмовою, заявивши, що про відправку в Україну комплексів С-300 мова не йде, і додав, що будь-яка підтримка України не повинна відбуватися за рахунок послаблення оборони Греції.

Він також згадав про домовленість з Німеччиною про надання старих грецьких БМП-1 Україні і їх одночасну заміну на німецькі бронемашини типу Marder1A3, зазначивши, що переговори ще тривають.

Як відомо, Греція має постійний конфлікт із Туреччиною. В останні тижні Анкара звинувачувала Афіни в кількох інцидентах, пов'язаних із дією її авіації в регіоні Середземного моря. Це дало турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану назвати дії Греції "ворожими".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

Теми: Греціязброя
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