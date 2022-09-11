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Греция не будет передавать Украине комплексы С-300 - премьер

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 18:10
Кириакос Мицотакис, фото Getty Images

Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Мицотакиса во время пресс-конференции спросили, намерено ли правительство Греции направить в Украину бронетехнику вместе с греческими военными для обучения украинцев, а также комплексы С-300.

Премьер ответил категорическим отказом, заявив, что об отправке в Украину комплексов С-300 речь не идет, и добавил, что какая-либо поддержка Украины не должна происходить за счет ослабления обороны Греции.

Он также упомянул о договоренности с Германией о предоставлении старых греческих БМП-1 Украине и их одновременной замене на немецкие бронемашины типа Marder1A3, отметив, что переговоры еще продолжаются.

Как известно, Греция имеет постоянный конфликт с Турцией. В последние недели Анкара обвиняла Афины в ряде инцидентов, связанных с действием ее авиации в регионе Средиземного моря. Это дало турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану назвать действия Греции "враждебными".

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

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Темы: Грецияоружие
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