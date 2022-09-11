Зачистка на Харківщині: ССО захопили важливий безпілотний комплекс, гармату й танк

Під час зачистки на Харківщині Сили спеціальних операцій захопили самохідну гармату й танк, російський безпілотний комплекс, а також взяли в полон так званого "поліцейського ЛНР".

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Деталі: Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на харківському напрямку.

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Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 "Акація" та танк, які передали підрозділам Сил оборони України. Під час зачистки у полон українських воїнів потрапив так званий "поліцейський ЛНР". Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

Дослівно: "Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. "Орлан-10" є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії.

Захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів. Відтак, наші фахівці радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби зможуть ефективно протистояти російській загрозі з неба, а ворог нестиме більші втрати".