Зачистка на Харківщині: ССО захопили важливий безпілотний комплекс, гармату й танк

Під час зачистки на Харківщині Сили спеціальних операцій захопили самохідну гармату й танк, російський безпілотний комплекс, а також взяли в полон так званого "поліцейського ЛНР".

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Деталі: Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на харківському напрямку.

Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 "Акація" та танк, які передали підрозділам Сил оборони України. Під час зачистки у полон українських воїнів потрапив так званий "поліцейський ЛНР". Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

Дослівно: "Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. "Орлан-10" є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії.

Захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів. Відтак, наші фахівці радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби зможуть ефективно протистояти російській загрозі з неба, а ворог нестиме більші втрати".