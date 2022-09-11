Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зачистка на Харьковщине: ССО захватили важный беспилотный комплекс, пушку и танк

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 18:56
Зачистка на Харьковщине: ССО захватили важный беспилотный комплекс, пушку и танк
документация захваченного беспилотного комплекса, фото ССО

Во время зачистки в Харьковской области Силы специальных операций захватили самоходную пушку и танк, российский беспилотный комплекс, а также взяли в плен так называемого "полицейского ЛНР".

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

 

Детали: Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населенных пунктов на харьковском направлении.

Реклама:

Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 "Акация" и танк, которые переданы подразделениям Сил обороны Украины. Во время зачистки в плен украинских воинов попал так называемый "полицейский ЛНР". После первоначального допроса он был отдан представителям Нацполиции.

Дословно: "Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, который использует враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии.

 

Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Следовательно, наши специалисты по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе смогут эффективно противостоять российской угрозе с неба, а враг будет нести большие потери".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьдеоккупацияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: