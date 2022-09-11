Зачистка на Харьковщине: ССО захватили важный беспилотный комплекс, пушку и танк

Во время зачистки в Харьковской области Силы специальных операций захватили самоходную пушку и танк, российский беспилотный комплекс, а также взяли в плен так называемого "полицейского ЛНР".

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

Детали: Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населенных пунктов на харьковском направлении.

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Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 "Акация" и танк, которые переданы подразделениям Сил обороны Украины. Во время зачистки в плен украинских воинов попал так называемый "полицейский ЛНР". После первоначального допроса он был отдан представителям Нацполиции.

Дословно: "Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, который использует враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии.

Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Следовательно, наши специалисты по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе смогут эффективно противостоять российской угрозе с неба, а враг будет нести большие потери".