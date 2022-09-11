Макрон і Путін обговорили ситуацію на ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої було обговорено ситуацію в Україні.

Про це йдеться у заяві Кремля, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що основною темою розмови була ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Путін заявив, що станцію обстрілюють українські військові, при цьому він підтримав "неполітизовану взаємодію щодо ситуації навколо ЗАЕС за участю МАГАТЕ".

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Також Макрон та Путін обговорили ситуацію з вивезенням українського зерна з чорноморських портів. Путін повторив свою позицію, що "зерно має прямувати насамперед на потреби країн, що розвиваються".

Оновлено: на сайті Єлисейського палацу поки що немає інформації про телефонну розмову.

Макрон у розмові з Путіним наполягав на необхідності забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції.

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"Він нагадав, що російська окупація стала причиною ризиків, які сьогодні загрожують цілісності Запорізької АЕС. Він попросив, щоб російські війська відвели своє важке та легке озброєння та дотримувалися рекомендацій МАГАТЕ для забезпечення безпеки АЕС", - йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації із вивезенням зерна Макрон нагадав, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію чи товари, необхідні для сільського господарства.

Він підкреслив, що міжнародні партнери, особливо Росія, несуть спільну відповідальність за забезпечення того, щоб країни, які наражаються на найбільший ризик, продовжували отримувати необхідне їм продовольство.

"Він попросив президента Путіна забезпечити, щоб домовленість, досягнута Росією з Україною та Туреччиною під контролем ООН, виконувалася таким чином, щоб експортоване зерно діставалося тим, хто його найбільше потребує", - йдеться в повідомленні.

10 вересня Макрон і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Президенти також обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.