Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон и Путин обсудили ситуацию на ЗАЭС

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 19:19
Макрон и Путин, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом говорится в заявлении Кремля, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что основной темой разговора была ситуаций на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Путин заявил, что станцию обстреливают украинские военные, при этом он поддержал "неполитизированное взаимодействие по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ".

Также Макрон и Путин обсудили ситуацию с вывозом украинское зерна из черноморских портов. Путин повторил свою позицию, что "зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран".

Обновлено: на сайте Елисейского дворца появилась информация о телефонном разговоре.

Макрон в разговоре с Путиным настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, угрожающих сегодня целостности Запорожской АЭС. Он попросил, чтобы российские войска отвели свое тяжелое и легкое вооружение и придерживались рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Относительно ситуации с вывозом зерна Макрон напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

"Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.

10 сентября Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МакронПутинЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка

Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Макрон
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС и дальнейшую поддержку Украины
Макрон призвал Францию сократить потребление энергии на 10%
Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о войне, МАГАТЭ и ЗАЭС
Последние новости
09:31
Россияне ударили ракетой по Запорожью, продолжаются бои на Луганщине – регионы
09:25
Разведка Британии: Успехи Украины на фронте заставят РФ изменить "операционный дизайн"
09:08
Месть россиян: от ночного удара по Харькову 1 погибший, 2 раненых
09:03
На похороны Елизаветы II лидеров стран привезут автобусами, авто и вертолеты запретили
08:57
МИД: Ракетный удар россиян по ТЭЦ был актом отчаяния после огромных потерь и отступления
08:46
Электроснабжение в Харьковской области возобновлено на 80%
08:21
Удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины являются ответом на деоккупацию – посол США
08:02
Правая оппозиция минимально лидирует на выборах в Швеции, 95% голосов
07:42
ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
07:28
Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр
Все новости...