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Макрон и Путин обсудили ситуацию на ЗАЭС

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 19:19
Макрон и Путин обсудили ситуацию на ЗАЭС
Макрон и Путин, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом говорится в заявлении Кремля, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что основной темой разговора была ситуаций на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Путин заявил, что станцию обстреливают украинские военные, при этом он поддержал "неполитизированное взаимодействие по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ".

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Также Макрон и Путин обсудили ситуацию с вывозом украинское зерна из черноморских портов. Путин повторил свою позицию, что "зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран".

Обновлено: на сайте Елисейского дворца появилась информация о телефонном разговоре.

Макрон в разговоре с Путиным настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

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"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, угрожающих сегодня целостности Запорожской АЭС. Он попросил, чтобы российские войска отвели свое тяжелое и легкое вооружение и придерживались рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС", - говорится в сообщении.

Относительно ситуации с вывозом зерна Макрон напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

"Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.

10 сентября Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной.

Темы: МакронПутинЗАЭС
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