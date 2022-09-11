Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удари по інфраструктурі: на Харківщині, Сумщині й Полтавщині проблеми з електрикою

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 20:23
Удари по інфраструктурі: на Харківщині, Сумщині й Полтавщині проблеми з електрикою
ФОТО UA-ENERGY.ORG

У різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, про проблеми з електропостачанням повідомляють також на Полтавщині й Сумщині.

Джерело: Суспільне, Суспільне Харків, Дергачівська міська рада, мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, РИА Новости

Деталі: Жителі Харкова повідомляють про відсутність світла у різних районах міста. Також немає електроенергії у Лозовій, пише "Суспільне Харків".

Реклама:

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту Харкова.

"Внаслідок удару в багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води – не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли удари по критичній інфраструктурі Харкова та області.

ВІДЕО ДНЯ

"У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізовують загорання. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження", - написав він.

Дергачівська міська рада повідомила, що територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури. 

Також Суспільне повідомляє, що в деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання, деякі місцеві кажуть про відсутність електропостачання. Відсутнє електропостачання й у Краматорську на Донеччині.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив: "Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють".

Крім того, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що по всій області впала напруга у електромережі.

"Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні", - написав він.

Про проблеми з електрикою повідомляють навіть у російському Бєлгороді. За словами мера міста, Бєлгород частково знеструмлено через збій на підстанції "Південна", де була велика аварія в четвер. Енергетики обіцяють відновити протягом години, пише РИА Новости.

Довідка: У неділю ввечері по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

 

Теми: Харківська областьСумська областьелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росіяни тікають на Харківщині, на Херсонщині також відійшли – зведення Генштабу
На Полтавщині збили ворожі ракети
Дніпропетровщина теж без світла після удару росіян
Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: