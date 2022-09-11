Удари по інфраструктурі: на Харківщині, Сумщині й Полтавщині проблеми з електрикою

У різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, про проблеми з електропостачанням повідомляють також на Полтавщині й Сумщині.

Джерело: Суспільне, Суспільне Харків, Дергачівська міська рада, мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, РИА Новости

Деталі: Жителі Харкова повідомляють про відсутність світла у різних районах міста. Також немає електроенергії у Лозовій, пише "Суспільне Харків".

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Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту Харкова.

"Внаслідок удару в багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води – не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли удари по критичній інфраструктурі Харкова та області.

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"У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізовують загорання. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження", - написав він.

Дергачівська міська рада повідомила, що територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури.

Також Суспільне повідомляє, що в деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання, деякі місцеві кажуть про відсутність електропостачання. Відсутнє електропостачання й у Краматорську на Донеччині.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив: "Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють".

Крім того, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що по всій області впала напруга у електромережі.

"Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні", - написав він.

Про проблеми з електрикою повідомляють навіть у російському Бєлгороді. За словами мера міста, Бєлгород частково знеструмлено через збій на підстанції "Південна", де була велика аварія в четвер. Енергетики обіцяють відновити протягом години, пише РИА Новости.

Довідка: У неділю ввечері по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.