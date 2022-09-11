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Удары по инфраструктуре: в Харьковской, Сумской и Полтавской областях проблемы с электроэнергией

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 20:23
Удары по инфраструктуре: в Харьковской, Сумской и Полтавской областях проблемы с электроэнергией
ФОТО UA-ENERGY.ORG

В разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за ударов оккупантов по объектам инфраструктуры, о проблемах с электроснабжением сообщают также в Полтавской и Сумской области.

Источник: Суспільне, Суспільне Харків, Дергачевский городской совет, мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, РИА Новости

Детали: Жители Харькова сообщают об отсутствии света в разных районах города. Также нет электроэнергии в Лозовой, пишет "Суспільне Харків".

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Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту Харькова.

"Вследствие удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области", - написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова и области.

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"В некоторых населенных пунктах нет электро- и водоснабжения. На местах попаданий возникли пожары, спасатели Областного управления ГСЧС локализуют возгорания. Все профильные службы работают на местах и устраняют повреждения", – написал он.

Дергачевский городской совет сообщил, что территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры.

Также Суспільне сообщает, что в некоторых микрорайонах Полтавы нет водоснабжения, некоторые местные говорят об отсутствии электроснабжения. Отсутствует электроснабжение и в Краматорске Донецкой области.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил: "Свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены. Энергетики уже работают".

Кроме того, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что по всей области упало напряжение в электросети.

"Рекомендую по возможности выключить электроприборы и другую бытовую технику, чтобы избежать ее повреждения! Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", - написал он.

О проблемах с электричеством сообщают даже в российском Белгороде. По словам мэра города, Белгород частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария в четверг. Энергетики обещают восстановить в течение часа, пишет РИА Новости.

Справка: В воскресенье вечером по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

 

Темы: Харьковская областьСумская областьэлектроэнергия
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