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Керівництво західного угруповання військ РФ знову змінили через поразки – ГУР

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 21:41
Керівництво західного угруповання військ РФ знову змінили через поразки – ГУР
фото ГУР

Після нищівних поразок росіян і контрнаступу ЗСУ вчергове змінено командування західного угруповання Збройних сил РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Після серії поразок від українських Сил оборони, вчергове змінено командування західного угруповання ЗС РФ.

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Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки, отримані у результаті наступу українських Сил оборони.

3 метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ "Центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання".

Деталі: В ГУР повідомили, що кадрове рішення щодо подальшого проходження служби колишнім керівником західного угруповання, генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді.

ВІДЕО ДНЯ

Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого.

Теми: Росіявійнарозвідка
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