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Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 21:41
Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР
фото ГУР

После сокрушительных поражений россиян и контрнаступления ВСУ в очередной раз изменено командование западной группировки Вооруженных сил РФ.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "После серии поражений от украинских сил обороны, в очередной раз изменено командование западной группировки ВС РФ.

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Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны.

С целью восстановления "устойчивости управления" группировки, его возглавит командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ "Центр" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки".

Детали: В ГУР сообщили, что кадровое решение по дальнейшему прохождению службы бывшим руководителем западной группировки генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.

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Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого.

Темы: Росcиявойнаразведка
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