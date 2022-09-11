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Зеленський про 200 днів війни: Світ у захваті, ворог – в паніці

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 23:58
Зеленський про 200 днів війни: Світ у захваті, ворог – в паніці

Президент Володимир Зеленський відзначає, що через 200 днів війни світ у захваті від дій українських військових, а ворог – у паніці.

Джерело: звернення президента з нагоди 200 дня повномасштабної війни

Пряма мова: "Сьогодні ваші (військових – ред.) дії на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі. Світ у захваті, ворог – у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас.

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Це непростий шлях – до перемоги. Але ми певні: він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей і п’яти окупанта. Вони назвуть це "жестами доброї волі". Ми назвемо це перемогою".

Деталі: Зеленський підкреслив, що для українців їхня армія точно – перша армія світу.

Він також відзначив, що багато окупантів назавжди вивчили, що правильно казати не "на Україні", а "в Україні".

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"Це всі, хто ступив на нашу землю й залишився в ній. Багато хто назавжди запам’ятає, що чекає в Україні всіх непроханих гостей", - сказав президент.

Він також звернувся до ракетних військ і артилерії.

Пряма мова: "Як описати вашу ювелірну роботу двома словами? Влучно й гучно. Ми дякуємо вам за кожне "влучно" й кожне "гучно". За всі знищені ворожі колони, склади, бази і штаби. Важливі переправи й мости. Там, де палає вашими зусиллями, і там, де ворог порушив правила пожежної безпеки.

У народі й мережі всі бажають вам точних розрахунків і нових влучань, а окупантам кажуть зрозумілою їм мовою: "Хватит курить где попало. Курите там, где ещё не попало"".

Теми: Зеленськийвійна
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