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Зеленский о 200 днях войны: Мир в восторге, враг – в панике

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 23:58
Зеленский о 200 днях войны: Мир в восторге, враг – в панике

Президент Владимир Зеленский отмечает, что через 200 дней войны мир в восторге от действий украинских военных, а враг – в панике.

Источник: обращение президента по случаю 200 дня полномасштабной войны

Прямая речь: "Сегодня ваши (военных – ред.) действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге, враг – в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится о вас, ждет вас.

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Это непростой путь – к победе. Но мы уверены: он вам по силам. Вы выйдете на нашу границу, на все участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов. Они назовут это жестами доброй воли. Мы назовем это победой".

Детали: Зеленский подчеркнул, что для украинцев их армия точно – первая армия мира.

Он также отметил, что многие оккупанты навсегда выучили, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине".

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"Это все, кто ступил на нашу землю и остался в ней. Многие навсегда запомнят, что ждет в Украине всех незваных гостей", - сказал президент.

Он также обратился к ракетным войскам и артиллерии.

Прямая речь: "Как описать вашу ювелирную работу двумя словами? Метко и громко. Мы благодарим вас за каждое "метко" и каждое "громко". За все уничтожены вражеские колонны, склады, базы и штабы. Важные переправы и мосты. Там, где горит вашими усилиями, и там, где враг нарушил правила пожарной безопасности.

В народе и сети все желают вам точных расчетов и новых попаданий, а оккупантам говорят на понятном им языке: "Хватит курит где попало. Курите там, где еще не попало"".

Темы: Зеленскийвойна
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