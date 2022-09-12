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Росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумщини

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 00:55
Росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумщини
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Російські загарбники відкривали мінометний вогонь по Середино-Будській і Шалигінській громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "По Середино-Будській громаді 4 рази прилетіло з міномету, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета, 3 довгі черги в напрямку с. Катеринівка".

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Деталі: За словами Живицького, цього разу обійшлося без жертв та руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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