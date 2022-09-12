Россияне открывали огонь по двум общинам Сумщины

Российские захватчики открывали минометный огонь по Середино-Будской и Шалыгинской общинам Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "По Середино-Будской общине 4 раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинской общины россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, 3 длинные очереди в направлении с. Катериновка".

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Детали: По словам Живицкого, в этот раз обошлось без жертв и разрушений.