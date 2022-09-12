Россияне открывали огонь по двум общинам Сумщины
Понедельник, 12 сентября 2022, 00:55
Российские захватчики открывали минометный огонь по Середино-Будской и Шалыгинской общинам Сумской области.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "По Середино-Будской общине 4 раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинской общины россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, 3 длинные очереди в направлении с. Катериновка".
Детали: По словам Живицкого, в этот раз обошлось без жертв и разрушений.
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