ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Каховці – командування "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння і техніки, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

Нашою авіацією нанесено 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов’язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів".

Деталі: За даними ОК "Південь", ворог за минулий день втратив 40 осіб, 4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідних гаубиці "Мста-С", склад боєприпасів у Каховці.