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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Каховке – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 02:30
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Каховке – командование Юг
фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

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Нашей авиацией нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов".

Детали: По данным ОК "Юг", враг за прошедший день потерял 40 человек, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке.

Темы: войнаВооруженные силы
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