Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Каховке – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 02:30
фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

Нашей авиацией нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов".

Детали: По данным ОК "Юг", враг за прошедший день потерял 40 человек, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Луганской области тоже есть освобожденные населенные пункты – ОВА

В Кремле заверили, что Путин в курсе отступления войск РФ в Украине

Один из массовейших обстрелов РФ энергетической инфраструктуры: министр рассказал о последствиях

Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

видеоВоздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет

Экс-глава СБУ Харьковщины задержан за измену и оставление места службы - силовики

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр
За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка
Последние новости
16:19
Экономика Германии может сократиться в следующем году
16:13
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
16:10
Nissan продлил остановку работы завода в РФ еще на три месяца
16:09
аудио"В кровищи весь. Ни снарядов, ни оружия, них.я": оккупанты отступают под натиском ВСУ
16:05
У Путина говорят, что Россия не планирует выводить свои войска с территории ЗАЭС
16:02
Кремль вербует вояк с Дальнего Востока, потому что те лучше переносят холода – ГУР
16:00
Вопрос решает цена: Индонезия изучает возможность закупки нефти у РФ
15:55
Как украинцам получить медицинскую помощь в Словакии – инструкция от Минздрава
15:49
Отключение электрики из-за российских обстрелов: как подготовиться к жизни без света
15:38
В Крыму усилились проукраинские настроения, этих людей будут наказывать – Аксенов
Все новости...