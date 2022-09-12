Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": У Чорному морі ворог активізував присутність 4 великих десантних кораблів

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 02:50
ОК Південь: У Чорному морі ворог активізував присутність 4 великих десантних кораблів
фото: Getty Images

Росія загрожує з Чорного моря 14 бойовими кораблями, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами", активізувала присутність 4 великих десантних кораблів.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі продовжують перебування в ракетнобезпечних для себе районах (поблизу південного узбережжя Криму) 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами".

Реклама:

Зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблі".

Деталі: За прогнозами військових, через шторм у морі ворожий "десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання".

Проте "море може щедро підкидати мінні сюрпризи".

ВІДЕО ДНЯ

"Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", – резюмують в ОК "Південь".

Теми: Збройні силиЧорне морефлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Збройні сили
Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн
ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
РФ застосовує хакерські атаки проти українських військових − британська розвідка
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: