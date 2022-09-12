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ОК "Південь": У Чорному морі ворог активізував присутність 4 великих десантних кораблів

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 02:50
фото: Getty Images

Росія загрожує з Чорного моря 14 бойовими кораблями, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами", активізувала присутність 4 великих десантних кораблів.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі продовжують перебування в ракетнобезпечних для себе районах (поблизу південного узбережжя Криму) 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами".

Зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблі".

Деталі: За прогнозами військових, через шторм у морі ворожий "десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання".

Проте "море може щедро підкидати мінні сюрпризи".

"Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", – резюмують в ОК "Південь".

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Теми: Збройні силиЧорне морефлотвійна
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