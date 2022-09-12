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ОК "Юг": В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 02:50
фото: Getty Images

Россия грозит с Черного моря 14 боевыми кораблями, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами", активизировала присутствие 4 больших десантных кораблей.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море продолжают пребывание в ракетно безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами".

Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных корабля.

Детали: По прогнозам военных, из-за шторма в море вражеский "десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи".

Однако "море может щедро подбрасывать минные сюрпризы".

"Итак, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", – резюмируют в ОК "Юг".

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Темы: Вооруженные силыЧерное морефлотвойна
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