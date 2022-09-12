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ОК "Юг": В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 02:50
ОК Юг: В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей
фото: Getty Images

Россия грозит с Черного моря 14 боевыми кораблями, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами", активизировала присутствие 4 больших десантных кораблей.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море продолжают пребывание в ракетно безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами".

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Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных корабля.

Детали: По прогнозам военных, из-за шторма в море вражеский "десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи".

Однако "море может щедро подбрасывать минные сюрпризы".

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"Итак, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", – резюмируют в ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силыЧерное морефлотвойна
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