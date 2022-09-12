США запровадять санкції проти Китаю в галузі технологій – Reuters
Адміністрація президента Штатів Джо Байдена планує наступного місяця розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем.
Джерело: Reuters із посиланням на джерела
Деталі: За словами осіб, знайомих із ситуацією, Міністерство торгівлі США має намір запровадити нові обмеження, про які вже повідомило листами трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.
Листи, наявність яких підтвердили компанії, забороняють їм експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи без ліцензії Міністерства торгівлі.
Також кільком американським компаніям вказали припинити поставки в Китай мікросхем для штучного інтелекту.
Деякі з джерел сказали, що заборони, ймовірно, включатимуть додаткові санкції проти Китаю. Обмеження також можуть бути змінені, а їх перелік – опублікований пізніше, ніж очікується.