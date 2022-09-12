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США запровадять санкції проти Китаю в галузі технологій – Reuters

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 06:38
США запровадять санкції проти Китаю в галузі технологій – Reuters
фото: wisegeek.com

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена планує наступного місяця розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами осіб, знайомих із ситуацією, Міністерство торгівлі США має намір запровадити нові обмеження, про які вже повідомило листами трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.

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Листи, наявність яких підтвердили компанії, забороняють їм експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи без ліцензії Міністерства торгівлі.

Також кільком американським компаніям вказали припинити поставки в Китай мікросхем для штучного інтелекту.

Деякі з джерел сказали, що заборони, ймовірно, включатимуть додаткові санкції проти Китаю. Обмеження також можуть бути змінені, а їх перелік – опублікований пізніше, ніж очікується.

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Теми: СШАКитайсанкції
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