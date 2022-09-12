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США введут санкции против Китая в области технологий – Reuters

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 06:38
фото: wisegeek.com

Администрация президента Штатов Джо Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта и средств производства микросхем.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По словам лиц, знакомых с ситуацией, Министерство торговли США намерено ввести новые ограничения, о которых уже сообщило письмами трем американским компаниям – KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc.

Письма, наличие которых подтвердили компании, запрещают экспортировать оборудование для производства чипов на китайские заводы без лицензии Министерства торговли.

Также нескольким американским компаниям указали прекратить поставки в Китай микросхем для искусственного интеллекта.

Некоторые из источников сказали, что запреты, вероятно, будут включать дополнительные санкции против Китая. Ограничения также могут быть изменены, а их перечень опубликован позже, чем ожидается.

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Темы: СШАКитайсанкции
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