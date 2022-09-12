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За минулу добу ЗСУ відвоювали понад 20 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 07:12
контрнаступ ЗСУ, фото: Генштаб

За добу 11 вересня Сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждали понад 30 населених пунктів,  зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснив черговий терористичний акт – завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – біля Кіндратівки Сумської області;
  • на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;
  • на Слов’янському напрямку противник обстрілів не вів;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;
  • на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно і транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.

В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.

Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів – уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу "Орлан-10", збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

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Теми: війнаЗбройні сили
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