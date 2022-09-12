За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка

За сутки 11 сентября Силы обороны освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершил очередной террористический акт – нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;

– возле Кондратовки Сумской области; на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;

– населенных пунктов Константиновка, Уды; на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

противник обстрелов не вел; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

– в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

– в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево; на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

– огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского; на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного;

– возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного; на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются.

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Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковская область.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

Всего за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожено 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты противника в живой силе уточняются.