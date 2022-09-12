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Рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму для росіян набуло чинності

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 09:51

Із 12 вересня набуває чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Про це пише "Європейська правда".

Громадяни Росії більше не зможуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися.

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Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Європейська комісія наразі розглядає питання щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Нагадаємо, МЗС Чорногорії запропонувало приєднатися до рішення ЄС і скасувати безвізовий режим для росіян.

Теми: ЄСвізиРосіясанкції
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