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Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 09:51

С 12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Об этом пишет "Европейская правда".

Граждане России больше не смогут оформлять виз для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Число новых виз для россиян должно существенно сократиться.

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Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничена выдача многократных виз.

ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Европейская комиссия рассматривает вопрос относительно уже выданных миллионов виз россиянам.

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Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Напомним, МИД Черногории предложил присоединиться к решению ЕС и отменить безвизовый режим для россиян.

Темы: ЕСвизыРосcиясанкции
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