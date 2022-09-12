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Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 09:51

С 12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Об этом пишет "Европейская правда".

Граждане России больше не смогут оформлять виз для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Число новых виз для россиян должно существенно сократиться.

Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничена выдача многократных виз.

ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Европейская комиссия рассматривает вопрос относительно уже выданных миллионов виз россиянам.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

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Напомним, МИД Черногории предложил присоединиться к решению ЕС и отменить безвизовый режим для россиян.

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Темы: ЕСвизыРосcиясанкции
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