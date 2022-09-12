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Берлін у захваті від наступу ЗСУ - посол Німеччини

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 10:08

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо НВ", пише "Європейська правда".

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні. 

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією -  щодо цієї математики…  Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Дотепер канцлер Олаф Шольц (СДПН) виступав проти поставки танків західного зразка Україні, вказуючи на те, що навіть великі партнери по НАТО не постачають танки безпосередньо, і що Німеччина не хоче робити це сама.

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Раніше видання Welt повідомило, що Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку Leopard 2.

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Теми: Збройні силиНімеччинавійна
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