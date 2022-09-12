Берлін у захваті від наступу ЗСУ - посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо НВ", пише "Європейська правда".

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Дотепер канцлер Олаф Шольц (СДПН) виступав проти поставки танків західного зразка Україні, вказуючи на те, що навіть великі партнери по НАТО не постачають танки безпосередньо, і що Німеччина не хоче робити це сама.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше видання Welt повідомило, що Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку Leopard 2.