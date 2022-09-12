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Берлин в восторге от наступления ВСУ – посол Германии

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 10:08

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что официальный Берлин был "в восторге" от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге.

Об этом она сказала в интервью "Радио НВ", пишет "Европейская правда".

"Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге", - сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, в Берлине до сих пор не завершилась дискуссия по поводу возможных поставок танков западного образца Украине.

"Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами - США, Великобританией, Францией - относительно этой математики... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины", - добавила Фельдгузен.

Напомним, после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности – передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

До этого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступал против поставки танков западного образца Украине, указывая на то, что даже крупные партнеры по НАТО не поставляют танки напрямую, и что Германия не хочет делать это сама.

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Ранее издание Welt сообщило, что Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке Leopard 2.

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Темы: Вооруженные силыГерманиявойна
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