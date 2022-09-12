ФСБ знову вигадала "теракти", які Україна нібито готувала в Криму
Понеділок, 12 вересня 2022, 10:12
ФСБ повідомила про запобігання серії диверсійно-терористичних актів щодо влади Херсонської області та членів уряду Криму.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на ФСБ
Деталі: За інформацією відомства, теракти нібито готувала СБУ, навіть "встановлений її співробітник, який керував діяльністю завербованих націоналістів".
Росіяни кажуть, що виконавців та їхніх посібників затримано, у них "вилучено засоби скоєння злочинів".
ВІДЕО ДНЯ