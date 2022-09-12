ФСБ снова придумала "теракты", которые Украина якобы готовила в Крыму

ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ

Детали: По информации ведомства, теракты якобы готовила СБУ, даже "установлен ее сотрудник, руководивший деятельностью завербованных националистов".

Реклама:

Россияне говорят, что исполнители и их пособники задержаны, у них "изъяты средства совершения преступлений".