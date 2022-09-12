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ФСБ снова придумала "теракты", которые Украина якобы готовила в Крыму

Роман ПетренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 10:12
ФСБ снова придумала теракты, которые Украина якобы готовила в Крыму
фото иллюстративное, фсб

ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ

Детали: По информации ведомства, теракты якобы готовила СБУ, даже "установлен ее сотрудник, руководивший деятельностью завербованных националистов".

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Россияне говорят, что исполнители и их пособники задержаны, у них "изъяты средства совершения преступлений".

Темы: РосcияФСБпропагандатеракт
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