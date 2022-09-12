Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шпигував за керівництвом СБУ: в Одесі затримали агента РФ

Роман ПетренкоПонеділок, 12 вересня 2022, 11:11
Шпигував за керівництвом СБУ: в Одесі затримали агента РФ
фото сбу

У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб, який "професіонально володів методами конспірації" і збирав дані проти посадовців СБУ.

Джерело: СБУ

Деталі: Зрадником виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України.

Реклама:

Він збирав розвіддані у тому числі і стосовно керівництва Служби безпеки.

Також ворожого агента цікавила закрита інформація про установчі дані посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав у Москву своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.

Встановлено, що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег-правоохоронців.

За даними контррозвідки, зрадника завербували росіяни у червні 2022 року.

Відтоді за вказівкою московських "кураторів" агент збирав розвідінформацію про Сили безпеки та оборони, відомості про суспільно-політичну ситуацію на півдні України. Для передачі даних в РФ застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв’язку.

Під час обшуку знайшли докази його діяльності.

Теми: СБУдержзрадашпигунствоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: