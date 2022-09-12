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Шпигував за керівництвом СБУ: в Одесі затримали агента РФ

Роман ПетренкоПонеділок, 12 вересня 2022, 11:11
фото сбу

У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб, який "професіонально володів методами конспірації" і збирав дані проти посадовців СБУ.

Джерело: СБУ

Деталі: Зрадником виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України.

Він збирав розвіддані у тому числі і стосовно керівництва Служби безпеки.

Також ворожого агента цікавила закрита інформація про установчі дані посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав у Москву своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.

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Встановлено, що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег-правоохоронців.

За даними контррозвідки, зрадника завербували росіяни у червні 2022 року.

Відтоді за вказівкою московських "кураторів" агент збирав розвідінформацію про Сили безпеки та оборони, відомості про суспільно-політичну ситуацію на півдні України. Для передачі даних в РФ застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв’язку.

Під час обшуку знайшли докази його діяльності.

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Теми: СБУдержзрадашпигунствоРосія
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