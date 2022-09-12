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Шпионил за руководством СБУ: в Одессе задержали агента РФ

Роман ПетренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 11:11
фото сбу

В ходе спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб, "профессионально владевший методами конспирации".

Источник: СБУ

Детали: Предателем оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.

Он собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства Службы безопасности.

Также вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных должностных лиц и ветеранов МВД, результатах расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал в Москву своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

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Установлено, что вражеский приспешник переехал в Одессу после освобождения из милиции в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правохранителей.

По данным контрразведки, предателя завербовали россияне в июне 2022 года.

С тех пор по указанию московских "кураторов" агент собирал развединформацию о Силах безопасности и обороны, сведения об общественно-политической ситуации на юге Украины. Для передачи данных в РФ применял заранее отработанный канал электронной связи.

В ходе обыска нашли доказательства его деятельности.

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Темы: СБУгосизменашпионажРосcия
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