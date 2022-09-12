Шпионил за руководством СБУ: в Одессе задержали агента РФ
В ходе спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб, "профессионально владевший методами конспирации".
Источник: СБУ
Детали: Предателем оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.
Он собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства Службы безопасности.
Также вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных должностных лиц и ветеранов МВД, результатах расследований резонансных дел.
Собранные сведения он передавал в Москву своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.
Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.
Установлено, что вражеский приспешник переехал в Одессу после освобождения из милиции в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правохранителей.
По данным контрразведки, предателя завербовали россияне в июне 2022 года.
С тех пор по указанию московских "кураторов" агент собирал развединформацию о Силах безопасности и обороны, сведения об общественно-политической ситуации на юге Украины. Для передачи данных в РФ применял заранее отработанный канал электронной связи.
В ходе обыска нашли доказательства его деятельности.