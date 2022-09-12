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Полонений окупант розповів, як командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині - СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 12:15
Полонений окупант розповів, як командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині - СБУ
скриншот

Російський загарбник, що з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповів, як контрнаступ ЗСУ деморалізував російські війська.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: 20-річний гранатометник розповідає, що кинуті своїми командирами напризволяще загарбники були фактично "спалені" шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

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Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.

Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно СБУ: "Ми попереджаємо, що з кожним днем ворогу ставатиме все нестерпніше на нашій землі".

Теми: СБУвійна
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