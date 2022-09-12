Полонений окупант розповів, як командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині - СБУ
Понеділок, 12 вересня 2022, 12:15
Російський загарбник, що з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповів, як контрнаступ ЗСУ деморалізував російські війська.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: 20-річний гранатометник розповідає, що кинуті своїми командирами напризволяще загарбники були фактично "спалені" шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.
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Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.
Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.
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Дослівно СБУ: "Ми попереджаємо, що з кожним днем ворогу ставатиме все нестерпніше на нашій землі".