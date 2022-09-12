Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 12:15
скриншот

Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказал, как контрнаступление ВСУ деморализовало российские войска.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: 20-летний гранатометчик рассказывает, что брошенные своими командирами на произвол захватчики были фактически "сожжены" шквальным огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что он вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.

Также он обращается к родителям русских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну.

Дословно СБУ: "Мы предупреждаем, что с каждым днем ​​врагу будет становиться все более невыносимо на нашей земле".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

СБУ
Шпионил за руководством СБУ: в Одессе задержали агента РФ
Экс-глава СБУ Харьковщины задержан за измену и оставление места службы - силовики
Ленд-лиз от оккупантов: СБУ показала арсеналы оружия, которое враг бросил в Изюме
Последние новости
02:20
Болгария передаст медицинские наборы для 35 тысяч украинских военных
01:58
ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
00:28
МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС
00:20
В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
23:49
В Словакии, где развалилась правительственная коалиция, проведут референдум о досрочных выборах
23:46
Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается
23:18
Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики
23:06
"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии
Все новости...