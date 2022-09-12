Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ
Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказал, как контрнаступление ВСУ деморализовало российские войска.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: 20-летний гранатометчик рассказывает, что брошенные своими командирами на произвол захватчики были фактически "сожжены" шквальным огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.
Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что он вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.
Также он обращается к родителям русских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну.
Дословно СБУ: "Мы предупреждаем, что с каждым днем врагу будет становиться все более невыносимо на нашей земле".