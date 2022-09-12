Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 12:15
Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ
скриншот

Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказал, как контрнаступление ВСУ деморализовало российские войска.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: 20-летний гранатометчик рассказывает, что брошенные своими командирами на произвол захватчики были фактически "сожжены" шквальным огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.

Реклама:

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что он вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.

Также он обращается к родителям русских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно СБУ: "Мы предупреждаем, что с каждым днем ​​врагу будет становиться все более невыносимо на нашей земле".

Темы: СБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: