Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ

Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказал, как контрнаступление ВСУ деморализовало российские войска.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: 20-летний гранатометчик рассказывает, что брошенные своими командирами на произвол захватчики были фактически "сожжены" шквальным огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.

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Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что он вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.

Также он обращается к родителям русских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну.

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Дословно СБУ: "Мы предупреждаем, что с каждым днем ​​врагу будет становиться все более невыносимо на нашей земле".