У партії Шольца розвіяли надії на поставки німецьких танків Україні

Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт розвіяв очікування на постачання німецьких танків в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми підтримуємо кругові обміни, але зі східноєвропейськими партнерами", - сказав Кюнерт телеканалу RTL/ntv, маючи на увазі поточний процес передачі німецького озброєння східноєвропейським партнерам по НАТО на заміну переданої техніки радянського зразка Україні.

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Кюнерт зазначив, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки.

Крім того, за його словами, чинною залишається позиція, "що ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави".

Нагадаємо, після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

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Дотепер канцлер Олаф Шольц (СДПН) виступав проти поставки танків західного зразка Україні.

Раніше видання Welt повідомило, що Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку Leopard 2.