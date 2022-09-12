В партии Шольца развеяли надежды на поставки немецких танков Украине

Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт развеял ожидания поставок немецких танков в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы поддерживаем круговые обмены, но с восточноевропейскими партнерами", - сказал Кюнерт телеканалу RTL/ntv, имея в виду текущий процесс передачи немецкого вооружения восточноевропейским партнерам по НАТО взамен переданной техники советского образца Украине.

Кюнерт отметил, что ни одно государство ранее не поставляло Украине западные танки.

Кроме того, по его словам, в силе остается позиция, "что мы не хотим, чтобы нас постепенно втягивали в войну, мы не хотим побуждать Россию действовать в результате иррационально и нападать на совсем другие государства".

Напомним, после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

До этого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступал против поставки танков западного образца Украине.

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Ранее издание Welt сообщило, что Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке Leopard 2.