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В партии Шольца развеяли надежды на поставки немецких танков Украине

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 12:21

Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт развеял ожидания поставок немецких танков в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы поддерживаем круговые обмены, но с восточноевропейскими партнерами", - сказал Кюнерт телеканалу RTL/ntv, имея в виду текущий процесс передачи немецкого вооружения восточноевропейским партнерам по НАТО взамен переданной техники советского образца Украине.

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Кюнерт отметил, что ни одно государство ранее не поставляло Украине западные танки.

Кроме того, по его словам, в силе остается позиция, "что мы не хотим, чтобы нас постепенно втягивали в войну, мы не хотим побуждать Россию действовать в результате иррационально и нападать на совсем другие государства".

Напомним, после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

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До этого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступал против поставки танков западного образца Украине.

Ранее издание Welt сообщило, что Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке Leopard 2.

Темы: ШольцоружиеГерманияУкраина
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