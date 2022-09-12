Посол Німеччини назвала терміни поставок систем IRIS-T Україні

Німеччина планує поставити Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року, ще дві – на початку наступного.

Про це розповіла в інтерв’ю "Радіо НВ" посол Німеччини Анка Фельдгузен, пише "Європейська правда".

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила Фельдгузен.

Посол також сказала, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

У червні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони триватиме місяці.