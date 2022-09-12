Посол Германии назвала сроки поставок систем IRIS-T Украине

Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, еще две – в начале следующего.

Об этом рассказала в интервью "Радио НВ" посол Германии Анка Фельдгузен, пишет "Европейская правда".

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года", – отметила Фельдгузен.

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Посол также сказала, что официальный Берлин "в восторге" от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоту до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

В июне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны продлится месяцы.