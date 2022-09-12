Кадиров заявив, що відправив в Україну 10 тисяч бойовиків: були у відпустці

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на його доручення кадировці у кількості 10 тисяч людей прибули воювати в Україну.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Кадиров опублікував відео, на якому депутат Держдуми РФ Адам Делімханов заявляє, що вони "у кількості 10 тисяч людей" діятимуть у "Херсонській області, Запоріжжі та Донецькій народній республіці".

За його словами, кадировці повернулися до України після наданої їм відпустки.

Новина про повернення кадировців в Україну з'явилася на тлі успішного контрнаступу українських військ, які спромоглися відчутно просунутися на Харківському напрямку.

Нагадаємо:

Станом на 10 вересня Генштаб повідомляв, що на окуповану Херсонщину прибув підрозділ так званих кадировців чисельністю до 1300 осіб.