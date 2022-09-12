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Кадиров заявив, що відправив в Україну 10 тисяч бойовиків: були у відпустці

Альона Мазуренко Понеділок, 12 вересня 2022, 13:12
Кадиров заявив, що відправив в Україну 10 тисяч бойовиків: були у відпустці
скриншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на його доручення кадировці у кількості 10 тисяч людей прибули воювати в Україну.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Кадиров опублікував відео, на якому депутат Держдуми РФ Адам Делімханов заявляє, що вони "у кількості 10 тисяч людей" діятимуть у "Херсонській області, Запоріжжі та Донецькій народній республіці".

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За його словами, кадировці повернулися до України після наданої їм відпустки.

Новина про повернення кадировців в Україну з'явилася на тлі успішного контрнаступу українських військ, які спромоглися відчутно просунутися на Харківському напрямку.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 10 вересня Генштаб повідомляв, що на окуповану Херсонщину прибув підрозділ так званих кадировців чисельністю до 1300 осіб.

Теми: КадировЧечнявійнаУкраїна
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