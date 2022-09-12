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Кадыров заявил, что отправил в Украину 10 тысяч боевиков: были в отпуске

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 13:12
Кадыров заявил, что отправил в Украину 10 тысяч боевиков: были в отпуске
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по его поручению кадыровцы в количестве 10 тысяч человек прибыли воевать в Украину.

Источник: российская служба BBC

Детали: Кадыров опубликовал видео, где депутат Госдумы РФ Адам Делимханов заявляет, что они "в количестве 10 тысяч человек" будут действовать в "Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике".

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По его словам, кадыровцы вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.

Новость о возвращении кадыровцев в Украину появилась на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые смогли ощутимо продвинуться на Харьковском направлении.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По состоянию на 10 сентября Генштаб сообщал, что на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.

Темы: КадыровЧечнявойнаУкраина
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