Кадыров заявил, что отправил в Украину 10 тысяч боевиков: были в отпуске
Понедельник, 12 сентября 2022, 13:12
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по его поручению кадыровцы в количестве 10 тысяч человек прибыли воевать в Украину.
Источник: российская служба BBC
Детали: Кадыров опубликовал видео, где депутат Госдумы РФ Адам Делимханов заявляет, что они "в количестве 10 тысяч человек" будут действовать в "Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике".
По его словам, кадыровцы вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.
Новость о возвращении кадыровцев в Украину появилась на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые смогли ощутимо продвинуться на Харьковском направлении.
Напомним:
- По состоянию на 10 сентября Генштаб сообщал, что на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.
ВИДЕО ДНЯ