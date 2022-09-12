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На Луганщині також є звільнені населені пункти – ОВА

Роман ПетренкоПонеділок, 12 вересня 2022, 14:57
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

Звільнені населені пункти в Луганській області є, там триває зачистка, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми

Місцевим мешканцям - деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях.

Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють.

Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом".

Деталі: Гайдай також пообіцяв знайти кожного колаборанта Луганщини.

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Теми: Луганська областьдеокупаціявійнаРосія
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