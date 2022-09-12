В Луганской области тоже есть освобожденные населенные пункты – ОВА
Понедельник, 12 сентября 2022, 14:57
Освобожденные населенные пункты в Луганской области есть, там продолжается зачистка, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "После окончательной деоккупации Лимана – эстафету перенимаем мы
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Местным жителям – деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий – находитесь в укрытиях.
Мы не можем называть населённые пункты, но местные меня поймут.
Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом".
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Детали: Гайдай также пообещал найти каждого коллаборанта Луганщины.