У Криму почали співати "Червону калину" на святах. Аксьонов розгнівався і пригрозив криміналом

В окупованому росіянами Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах.

Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова: "В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні.

Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства.

Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять".

Деталі: В опублікованному відеозверненні Аксьонов уточнив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнюватимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

Раніше у проросійських телеграм-каналах почали публікувати відео із святкування весілля у ресторані в окупованому Бахчисарайському районі Криму. Гості весілля весело танцюють і підспівують під пісню "Червона калина"