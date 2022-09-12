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В Крыму начали петь "Красную калину" на праздниках. Аксенов рассердился и пригрозил криминалом

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 21:28
В Крыму начали петь Красную калину на праздниках. Аксенов рассердился и пригрозил криминалом
Коллаборант Сергей Аксенов, скрин по видеообращения

В оккупированном россиянами Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты угрожают украинцам уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях. 

Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь: "В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни. 

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Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят".

Детали: Аксенов уточнил, что это будет именно уголовная ответственность. По его словам, жителей Крыма будут идентифицировать по видеозаписям, уваольнять с работ и закрывать их бизнесы. 

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в пророссийских телеграмм-каналах начали публиковать видео по празднованию свадьбы в ресторане в Бахчисарайском оккупированном районе Крыма. Гости свадьбы весело танцуют и подпевают под песню "Червона калина".

Темы: Крымоккупация
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