Кремль вербує вояк з Далекого Сходу, бо ті краще переносять холоди – ГУР

Ще одна ротація росіян складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, оскільки ті краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР пояснює, що за задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

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В української розвідки є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.

Втім, цей особовий склад "має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні".

Тим часом у РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні.