Кремль вербует вояк с Дальнего Востока, потому что те лучше переносят холода – ГУР

Еще одна ротация россиян будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока РФ и Камчатки, поскольку те лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: ГУР объясняет, что по замыслу они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта.

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Украинская разведка имеет информацию, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

Впрочем, этот личный состав "обладает очень низким уровнем подготовки и практически ничего не знают о реальном положении дел боевых действий в Украине".

Тем временем в РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для находящегося в Украине оккупационного контингента.